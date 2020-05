Von Schuhen über Schmuck bis hin zu Küchen – das Shoppingangebot in Schwechat kann sich sehen lassen. Im Zentrum der Stadt finden Kunden fußläufig nahezu alles, was das Herz begehrt. Der ausgewogene Branchenmix lockt nicht nur die Schwechater in die City sondern auch Kunden aus der Umgebung sowie aus Wien. Individuelle Beratung, toller Service, Events und sogar eine eigene Währung, der „Schwechater“, machen den Charme der Einkaufsmeile aus.

„Bei uns ist der Vorteil, dass wir öffentlich gut erreichbar sind“, erklären Sarah Skopal von der Wirtschaftsplattform und Fritz Blasnek, designierter Obmann der Wirtschaftskammer Schwechat unisono. Dass man in der City-Garage in der Innenstadt auch noch zwei Stunden lang gratis Parken kann, ist ein zusätzlicher Pluspunkt.

Eine malerische Altstadt sucht man in Schwechat zwar vergeblich, die Kaufleute machen dieses Manko jedoch mit besonderem Engagement mehr als wett. „Unser Charme , das sind die Leute, die die Stadt zu dem machen, was sie ist“, erklärt Elisabeth Zepnik. Die Chefin des Schuhgeschäfts „Hornicek“ am Hauptplatz weiß, wovon sie spricht. „Wir bemühen uns, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen.“ Schicke Damen- und Herrenschuhe stehen in stylisch beleuchteten Regalen, breite Polstersessel laden zum Probieren ein. „Wir versuchen unser Sortiment auf die Kunden zuzuschneiden“, lacht sie. „Die Leute genießen es einfach, nicht nur eine Nummer zu sein.“ Seit 12 Jahren führt sie das Schuhgeschäft mit drei Mitarbeitern. „Hornicek“ gilt als eines der letzten inhabergeführten Fachgeschäfte, die Kunden reisen sogar aus dem Burgenland an.