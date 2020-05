Mit dem Sonnentaxi zum Shoppen

Hohe Servicequalität, persönlicher Kontakt, ein breiter Branchenmix und eine eigene Regionalwährung machen das „Rundum-Paket“ aus, mit dem die Werbegemeinschaft „ Heidenreichstein Crea(k)tiv“ ihre Kunden in die Stadt locken will. Gleichzeitig ist es ein wichtiges Gesamtbündel, um sich vor dem Sog der Einkaufszentren zu schützen.

Mit Erfolg, wie Obmann Horst Schandl betont: „Wir sehen uns als wichtigen Nahversorger und bieten unseren Kunden einen Mehrwert an, den sie schätzen. Der Branchenmix ist bei uns zum Glück noch breit.“ Die Auswahl reicht von Optik und Hörakustik über Buch, Möbel, Elektro, Bäcker, Fleischhauer, Uhren und Schmuck bis hin zu (Trachten-)Mode.

Um beim Einkaufen Erlebnisse zu bieten, werden zahlreiche Stadtevents organisiert. Dazu zählt etwa ein Regionalmarkt ausschließlich mit Waldviertler Produkten. Außerdem punktet Heidenreichstein mit der „Stadt der offenen Tür“, dem „Burg-Advent“ und der „Punschstadt“.

Damit das Geld nicht abfließt, hat Initiator Karl Immervoll die Regionalwährung „ Waldviertler“ ins Leben gerufen. Kunden kaufen derzeit im Wert von 30.000 Waldviertlern (Anm.: gleicher Wert in Euro) ein und sichern ab, dass dieses Kapital Heidenreichstein nicht verlässt. „Fast alle Betriebe im Ort akzeptieren den Waldviertler“, freut sich Immervoll, der mit der „Betriebsseelsorge“ für eine weitere, innovative Errungenschaft gesorgt hat. Zwei neue Solartaxis bringen die Kunden um einen Euro in die City. „Wir wollen, dass auch ältere Bürger hier einkaufen. Bei uns bekommen Kunden einen Euro zurück“, so Optikerin Manuela Österreicher.