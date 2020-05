Ideen-Turbo für die Belebung der City

Christian Seitlhuber kann äußerst hartnäckig sein. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Seitlhubers Ziel ist es, die Innenstadt von Ybbs an der Donau im Bezirk Melk zu retten. Denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Geschäftsleute, die ihre Betriebe zusperren mussten.

Der Stadtkoordinator hat schon einige Initiativen gestartet, die bei der Bevölkerung und vor allem bei den Kaufleuten großen Anklang gefunden haben. Als echter Renner hat sich zum Beispiel die Ybbsdeluxe-Card erwiesen, die mittlerweile Tausende benutzen. Mittels eines Bonussystems kann man beim Einkaufen Punkte holen, die man später wieder einlösen kann.