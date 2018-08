Wieso Reiswasser nicht weggeschüttet werden sollte

Koreanerinnen lassen seit jeher nichts unversucht, um ihre Haut in einen perfekten Zustand zu versetzen. Eine Tagescreme alleine reicht nicht, im fernen Osten werden im Badezimmerschränkchen Seren, Lotionen, Toner, Essenzen, Masken und was der Beauty-Markt sonst noch zu bieten hat, gehortet. Kein Wunder, dass die meisten Trends, wie beispielsweise die BB Cream und die Vliesmaske, ihren Ursprung in Korea haben. Die dort lebenden Frauen kaufen ihre Kosmetik jedoch nicht nur in der Parfümerie ein, sondern nützen auch Hausmittel.

Reiswasser für schöne Haut

Während hierzulande Wasser in Kombination mit Reis lediglich zum Kochen der Körner verwendet wird, stellen Koreanerinnen aus den beiden Zutaten ein populäres Beauty-Produkt her. Hierfür wird zuvor abgeschwaschener Reis in ein großes Gefäß gefüllt und anschließend mit ausreichend lauwarmem Leitungswasser aufgeschüttet. Nach einer halben Stunde, wenn das Wasser bereits eine getrübte Farbe angenommen hat, werden die Reiskörner herausgesiebt. Gekocht muss der Reis nicht werden.