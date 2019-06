Was Victoria Beckham anzieht, wenn sie Hochzeitsgast ist

Es gibt wohl kaum ein Outfit, über das sich Frauen zu dieser Jahreszeit so den Kopf zerbrechen, wie jenes, wenn sie zu einer Hochzeit eingeladen sind. Denn für den weiblichen Hochzeitsgast gilt als oberste Regel: Der Braut darf nicht die Show gestohlen werden.

Weiß und Beige sind tabu, Minikleider und tiefe Ausschnitte ebenso. Dennoch soll es, immer in Abstimmung mit Motto und Location, ein festlicher Look sein. Was also anziehen? Das weiß Victoria Beckham.

Weiße Eigenkreation

Die Modemacherin kann man getrost als Hochzeits-Profi bezeichnen, war sie doch in den vergangenen Jahren bei einigen der hochkarätigsten Trauungen zugegen. 2011 wohnte sie dem Ja-Wort von Prinz William und seiner Kate bei, auch bei der Hochzeit von Harry und Meghan standen sie und Ehemann David auf der Gästeliste. Beide Male entschied sich Victoria für dunkelblaue Outfits.