Was Meghan Markle bei ihrem Hochzeitskleid vermeiden wird

Meghan würde laut Nicholl wohl kaum mehr ausgeben als die Eltern von Herzogin Kate, da sie damit einer künftigen Königin die Schau stehlen würde. "Ich denke nicht, dass sie in ihr royales Leben starten möchte, indem sie dafür kritisiert wird, 400.000 Pfund für ihr Brautkleid ausgegeben zu haben", so die Expertin. Ihr wurde bereits von einer Quelle verraten, dass Meghan Markle etwas mit Spitze und Ärmeln möchte.

Und obwohl die Amerikanerin durch ihre Outfits in den vergangenen Monaten als Regelbrecherin in Sachen royaler Mode bekannt geworden ist, wird sie an ihrem Hochzeitstag höchstwahrscheinlich in einem klassischen Look in der Kapelle von Schloss Windsor erscheinen. "Traditionell, elegant, raffiniert, einprägsam und perfekt sitzend" wird es laut Katie Nicholl sein.

Was man an ihr nicht sehen wird: einen tiefen Rückenausschnitt oder ein gewagtes Dekolleté - das wäre für ein künftiges Mitglied der britischen Royals nicht angemessen.