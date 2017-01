Warum Sie alte T-Shirts nicht wegwerfen sollten

Sind Ihnen schon einmal die Kleidersammelboxen in den H&M-Filialen aufgefallen? Wenn nein, sind Sie nicht alleine. Obwohl der schwedische Moderiese bereits 2013 mit einer weltweiten Aktion startete, bei der man für jede Tasche voll Kleidung einen 15 Prozent-Gutschein für einen Artikel bekommt, ist diese bis jetzt noch nicht bis zu allen durchgedrungen.

Auf Baumwoll-Feldern wird irgendwann Gemüse wachsen

Nachhaltigkeit in einem der größten Modekonzerne der Welt - kann das überhaupt funktionieren? Schließlich basiert das Grundkonzept von H&M auf "Fast Fashion", bei der alle paar Wochen eine neue Kollektion in die Stores kommt. Davon abzurücken könnte sich verheerend auf die Umsatzzahlen auswirken. Doch der Druck wächst, wie Kerstin Sellner im Gespräch mit dem KURIER sagt. "Wir müssen akzeptieren, dass die Felder, auf denen derzeit Baumwolle wächst, irgendwann für Lebensmittel benötigt werden", so die Nachhaltigkeitsbeauftragte von H&M.

Damit alte Kleidung wiederverwertet werden kann, muss sie an der richtigen Stelle ankommen. Eine Möglichkeit: Nicht mehr Gebrauchtes an Caritas, Humana oder andere Organisationen spenden. Alte Lappen oder vergilbte Bettwäsche landen jedoch meist im Müll. H&M nimmt sich auch dieser Textilien an und verkauft diese an die deutsche Firma I:CO. Je nach Material entsteht daraus neue Kleidung - oder sogar neue Autositze. 95 Prozent der normalerweise weggeworfenen Textilien können weiter genutzt werden.

Und was hat H&M davon? "Das eingenommene Geld nehmen wir nicht in unsere Umsatzzahlen hinein", erklärt Sellner. "Es wird gespendet oder in die Entwicklung neuer nachhaltiger Herstellungsverfahren investiert." Fakt ist: Sich aus dem Thema Recycling auszuklinken, wäre für ein Unternehmen wie H&M auf Dauer nicht möglich. Das erklärte Ziel: Irgendwann alle Kollektionen aus recycelten Materialien herzustellen. "Aber das ist derzeit noch Zukunftsmusik."