Warum Herzogin Meghan nur noch Schwarz trägt

Blassrosa, Beige und sogar knalliges Gelb - seitdem Meghan offizielles Mitglied der britischen Königsfamilie ist, gab es zahlreiche tolle Outfits an ihr zu sehen. Doch bei den aktuellsten öffentlichen Terminen, die die Herzogin wahrgenommen hat, fiel auf: Die Ehefrau von Prinz Harry greift plötzlich nur noch zu schwarzen Outfits.

Bewusster Griff zu Schwarz

Vergangene Woche nahm Meghan an der Eröffnung der "Oceania"-Ausstellung in London teil - in einem schwarzen Givenchy-Kleid. Zuvor hatte sich die ehemalige Schauspielerin beim Besuch der Loughborough Universität, wo sie sich gemeinsam mit Harry in der Turnhalle sportlich betätigte, für einen klassischen Hosenanzug von Altuzarra entschieden.