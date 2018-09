Brautlook: Meghan ließ geheimes Detail in den Schleier einnähen

"Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue" lautet das englische Sprichwort für die perfekte Ausstattung der Braut an ihrem Hochzeitstag. Wo letzteres am 19. Mai bei der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle zu finden war, hat die US-Amerikanerin nun in der Dokumentation "Queen of the World" von BBC verraten. Ein kleiner Ausschnitt, der vorab veröffentlicht wurde, zeigt die 37-Jährige bei ihrem ersten Blick auf das Kleid nach der Hochzeit.

Stoff vom ersten Date

"Irgendwo hier ist ein Stück blauer Stoff eingenäht - das war das Blaue", sagt die Herzogin während sie den fünf Meter langen Schleier, in den Symbole eingearbeitet wurden, die alle 53 Länder des Commonwealth präsentieren sollten, betrachtet. "Es ist Stoff von dem Kleid, das ich bei unserem ersten Date getragen habe."