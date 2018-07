Warum die gesamte Gucci-Crew kürzlich auf den Semmering fuhr

Manchmal kann es sogar von Vorteil sein, wenn man aus Österreich stammt. So wie Stella Lucia Deopito, geboren am 12. August 1998 in Haus im Ennstal. Von Beruf Model. Und was für eines.

Seit sechs Jahren eilt die Steirerin von einem Superjob zum nächsten. Der bislang letzte ergab sich bei einem Shooting in London. Stella Lucia stand für Gucci vor der Kamera – klar, für wen denn sonst als für das momentan gehypteste Modelabel der Welt.

„Das war lustig,“ erzählt sie beim Frühstück im Wiener Café Europa. "Ich habe bei einem Gespräch des Teams rausgehört, die fliegen alle nach Österreich. Ich hab gefragt: 'Was macht’s ihr dort? Ich bin aus Österreich.' Da wollten sie mich auch dabei haben. Alessandro Michele (Kreativchef von Gucci, Anm.) hat mir dann gesagt, er hat vermutet, ich sei aus Spanien."