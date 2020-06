Chice Teile aus Omas Kleiderschrank

Die Stuttgarterin, die bis vor wenigen Jahren am Landeskriminalamt arbeitete, hatte schon immer ein Faible für Vintage-Mode. Sie schätzt individuellen Stil und Teile, die nicht an jeder Ecke zu haben sind. Noch bevor Julia Roberts 2000 in einer Vintage-Robe von Designer Valentino ihren Oscar entgegennahm und den Trend auslöste, experimentierte Schütt mit Secondhand-Kleidung. Sie durchforstete dafür unzählige Flohmärkte oder Geschäfte. Normales Shoppen ist ihr zu langweilig geworden. "In der Regel sind es Einzelstücke, die nicht in Massenproduktion hergestellt wurden."