Verlobung: Topmodel bekommt spektakulärsten Ring des Jahres

Es dürfte nicht nur der spektakulärste Ring, sondern auch die spektakulärste Verlobungs-Location des Jahres gewesen sein. Victoria's Secret-Model Josephine Skriver wurde während einer Finnland-Reise von ihrem Freund Alex DeLeon mit einem Heiratsantrag überrascht. "Ich habe zum Teufel noch einmal Ja gesagt", schrieb die 25-Jährige auf ihrem Instagram-Account und veröffentlichte dazu ein paar intime Einblicke.

Diamantring mit drei Schienen

Auf einem Foto ist zu sehen, wie DeLeon auf die Knie geht und ihr die Ringschachtel hinhält, während die beiden auf einem zugefrorenen See stehen. "Er ließ ein Lagerfeuer für mich mitten auf einem zugefrorenen See im tiefsten Skandinavien aufbauen", verrät die Dänin. "Zum ersten Mal in unserem Leben konnten wir beide die Nordlichter sehen."