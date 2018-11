Junggesellinnenabschied: Das extravaganteste Bachelorette-Outfit

Warum auf die Hochzeit warten, um ein spektakuläres Kleid zu tragen? Priyanka Chopra feierte am vergangenen Wochenende ihren Junggesellinnenabschied in Amsterdam und scheute keine Kosten und Mühen - auch bei der Suche nach dem passenden Outfit. Auf ihrem Instagram-Account postete die Schauspielerin einen Schnappschuss, der sie in einem kurzen, aufwendig besticktem Minikleid zeigt.

Look von Georges Chakra

Designer Georges Chakra fertigte für die gebürtige Inderin zudem ein mit Federn besetztes Cape an. Darüber trug Chopra einen weißen Mantel aus Kunstpelz. Dazu kombinierte die 36-Jährige Pumps von Christian Louboutin.