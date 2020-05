Vegane Schönheit

Bei duftenden Bodylotions und von Stars empfohlenen Lippenstiften denkt wohl kaum jemand sofort an Inhaltsstoffe wie tierische Fette oder Erzeugnisse von Insekten. Oft behilft sich die Kosmetikindustrie aber tierischer Mittel wie Schildläuse, die maßgeblich für den roten Farbstoff Karmin in diversen Schminkutensilien verantwortlich sind. Bestandteile wie Talg, Schmalz oder Fett aus Knochen findet man zum Beispiel in Seife. Auch Zahnpasta wird mit Knochenmehl erzeugt oder Shampoos mit Nerzöl verfeinert. Keratin für angeblich schöne Haare wird aus Hörnern, Hufen, Federn oder Haaren gewonnen. All diese tierischen Stoffe stellen den Alltag in der konventionellen Kosmetik- und Pflegeartikelherstellung dar. Wer sich der veganen Lebensform verschrieben hat, versucht diese Produkte zu vermeiden. Aber auch Tierversuche sind ein Ausschlusskriterium für vegane Kosmetikprodukte.