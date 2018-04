Übergangszeit: 3 Arten, eine Lederjacke zu stylen

Ganz gleich, ob gerade Bomberjacken oder bunte Trenchcoats im Trend sind - die Lederjacke ist und bleibt ein Allrounder für die Jahreszeit. Diese Frauen zeigen, wie abwechslungsreich der Klassiker gestylt werden kann.

1. Mit Rock und Slippers

Perfekt für Tage, an denen es morgens noch sehr kühl ist, die Temperaturen am Nachmittag jedoch hochklettern. Der gelbe Rock ist das Statement-Teil dieses Outfits, die Zehen bleiben dank mit Kunstfell gefütterten Slippers warm. Damit der Look nicht unruhig wirkt, darf es oben klassisch bleiben: Unter die Lederjacke wird ein schwarzes Oberteil kombiniert. Eine weiße Tasche setzte einen hellen Akzent.