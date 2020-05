Tom Ford ♥ Blue Ivy: High Heels für Beyoncés Tochter

So klein und schon Schuhe: Das sind Tom Fords maßgeschneiderte Highheels für Blue Ivy Carter. Und damit man sich vorstellen kann, wie winzig die Schucherln sind, hat sich Mama Beyoncé in die pinkfarbenen Minidinger gequetscht und das Foto auch gleich auf ihrem Tumblr gepostet. Schätzungsweise Schuhgröße 20 oder so. Und irgendwo ärgert sich jetzt Kim Kardashian, dass sie noch keine bekommen hat…