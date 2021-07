Puma bestätigt: Kylie Jenner ist das neue Gesicht

Denn wie Adam Petrick, Global Director of Brand and Marketing bei Puma, nun bestätigte, ist die 18-Jährige ab kommendem Frühjahr das neue Gesicht der Marke. " Kylie wird in der Frühjahr/Sommer-Trainingskampagne zu sehen sein, welche im April 2016 lanciert wird. Kylie repräsentiert eine frische und aufregende neue Ära der Mode und wir könnten uns keine passendere und einflussreichere Frau für diese Puma-Kampagne vorstellen", hieß es im offiziellen Statement.