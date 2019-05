Der wichtigste Schuhtrend der neuen Saison ist da

Vom Bauchtascherl bis Batik - die Designer werden einfach nicht müde, sich von den Looks der Neunzigerjahre inspirieren zu lassen. Auch im Schuhbereich sind die Nineties-Einflüsse nicht zu übersehen. Nachdem klobige Sneakers ihr Comeback gefeiert haben, folgt nun die nächste Neuauflage.

Für die Frühjahr/Sommer 2019-Saison haben sich Modehäuser und Marken der Umgestaltung der Sohle gewidmet. Den altbekannten spitzen Modellen folgt nun der Gegentrend in Form von geschlossenen Schuhen und Sandalen mit quadratischer Sohle. Statt diese wie üblich an die Form des Fußes anzupassen, enden Sohlen nun kantig. Letztere stechen dadurch besonders ins Auge und verwandeln selbst äußerst schlichte Modelle in Hingucker.

Auf der London Fashion Week zeigte das junge Label Rejina Pijo vor, wie abwechslungsreich der neue Schuhtrend gestylt werden kann. Wem Square-Toe-Schuhe passen? Jedem, nur bei sehr breiten Füßen könnte die kantige Sohle diese optisch noch breiter wirken lassen.