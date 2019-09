Spott für Trump-Unternehmen wegen neuer Camouflage-Kollektion

Ein Twitter-Nutzer nahm Donald Junior aufs Korn: "Kann nicht mal nach einem richtigen Model suchen" lautete der Kommentar. Ein anderer schrieb, wenn er an das raue Leben im Wald denke, an die Jagd und an die Arbeit der kleinen Leute, komme ihm dieser Mann in den Sinn - dazu stellte er ein Foto von Donald Trump in einem mit Gold verzierten New Yorker Penthouse. Andere Twitter-Nutzer machten sich über den Tarnfleck lustig: "Kann die ganze Trump-Familie es tragen, damit wir sie nie wieder sehen müssen?"