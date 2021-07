Dieser Mann ist Louis Vuittons neues Ass im Ärmel

Es ist eine Symbiose zweier Giganten der Mode- und Kunstwelt. Am 28. April lanciert Louis Vuitton seine neueste Kollektion, die in Kooperation mit Jeff Koons entstanden ist. Der teuerste lebende Künstler der Welt hat den ikonischen Taschen des französischen Luxusmodehauses einen neuen Look verpasst.

Berühmte Gemälde fünf alter Meister dienten dem Popstar der zeitgenössischen Kunstwelt als Vorlage. Modefans können bald Van Goghs "Weizenfeld mit Zypressen", Rubens "The Tiger Hunt", Fragonards "Girl With a Dog" oder Titians "Venus, Mars und Amor" vom Arm baumeln lassen. Letzteres Gemälde befindet sich im Besitz des Kunsthistorischen Museums in Wien. Bestseller könnten die Accessoires mit Leonardo da Vincis "Mona Lisa" werden. Ein Jahr wurde an der wahrheitsgetreuen Reproduktion der Gemälde auf dem Canvas getüftelt.