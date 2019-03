So sieht Cindy Crawfords morgendliche Beauty-Routine aus

Auch wenn ihre Zeiten als klassisches Laufstegmodel vorbei sind, ist Cindy Crawford nach wie vor ein Fixpunkt in der Modebranche. In den vergangenen Jahrzehnten hat die heute 53-Jährige nicht nur Tricks von den weltweit besten Stylisten abgeschaut. Auch in Sachen Schönheit hat die Mutter von Kaia Gerber einiges an Wissen gesammelt. In einem Video für die US-Vogue gewährte die Stilikone nun Einblicke in ihre tägliche Beauty-Routine.

Oberste Priorität hat für Crawford, morgens "möglichst schnell aus dem Haus zu kommen". Dementsprechend flott muss es auch im Badezimmer gehen. Nach dem Auftragen eines Serums verwendet die Model-Legende eine Augencreme. Anschließend greift sie zu einem Glas mit Eiswürfeln. Darin befindet sich ein Massagetool, das dank der Kälte die Augenpartie von Schwellungen befreien soll. Dann folgt eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 50.

"Keine Ahnung von Make-up"

"Als ich mit dem Modeln anfing, hatte ich keine Ahnung von Make-up", gibt Crawford zu. Für Frauen sei es das Wichtigte, zu wissen, wie man einen simplen Look kreieren kann. Ihre Foundation arbeitet die 53-Jährige mit einem Pinsel ein. "Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch weniger Puder brauche." Letzteres Produkt sei mit steigendem Alter sowieso nicht ideal, da es sich in den Falten absetzt. Den Concealer tupft sie mit den Fingern ein.