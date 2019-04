Seltener Auftritt: Amal Clooneys Modestil ist besser denn je

Um Amal Clooney ist es in letzter Zeit ruhig geworden. Ihr letzter großer öffentlicher Auftritt war im März bei einer Charity-Gala in Edinburgh gewesen. Nun ließ sich die 41-Jährige in New York blicken. Und bewies: Ihr Stilgespür war nie besser.

Vintage-Balenciaga und Zac Posen

Vergangene Woche sprach die Anwältin vor den Vereinten Nationen im Namen der Opfer von sexueller Gewalt. Dort zeigte sich die Ehefrau von George Clooney in einem schlichten schwarzen Etuikleid mit durchgängiger Knopfleiste.