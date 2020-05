Perfekte Nägel im Sommer

Nagellack vor dem Auftragen niemals schütteln, denn dadurch bilden sich winzige Luftbläschen, die beim Pinseln sichtbar werden können. Besser ist es das Fläschchen zwischen den Handflächen hin und her zu rollen. Beim Lackieren am besten zuerst in der Mitte des Nagels einen Streifen ziehen, dann links und rechts davon den Rand ausfüllen. Gut trocknen lassen. Pinsel mit abgeschrägten Borsten erleichtern das Auftragen. Zum Schluss sollte immer ein Top Coat aufgepinselt werden. Er schützt vorm Absplittern, kleinen Rissen und sorgt für eine Extra-Portion Glanz.