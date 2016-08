Einst der Stoff der Könige, feiert Samt in dieser Saison sein großes Comeback.

Statt pompösem Flair setzen internationale Modehäuser wie Stella McCartney auf Eleganz. Zur Hose im Trendstoff werden Rüschenblusen kombiniert.

Bei Armani durften es kräftigere Farben sein, die zu Karo-Top und Taillengürtel kombiniert wurden.

Wer beim klassischen schwarzen Kleid Lust auf ein wenig Veränderung hat, greift zur samtigen Variante.

Das Label Nehera präsentierte Samtkleider in Braun, über die kuschelige Pullunder gestylt wurden.

Leicht zu kombinieren: Dries van Noten schickte seine Models in weinroten Samtmänteln über den Laufsteg.

Auch die Stars haben den Trend bereits für sich entdeckt. Rita Ora trug auf dem roten Teppich ihren Samtmantel mit Pelzdetails.

Stacy Martin begeisterte bei den BAFTAs mit einem tief ausgeschnittenen Kleid in Weinrot.

Bei ihrer Promo-Tour für "Suicide Squad" entschied sich Cara Delevingne unter anderem für ein Samt-Minikleid.