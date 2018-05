Promi-Trend: Bräunungsstreifen sind plötzlich cool

Auch Promis und Supermodels sind vor einem Urlaubsmitbringsel nicht gefeit: Bräunungsstreifen, die spätestens vor dem nächsten Red-Carpet-Termin mit Selbstbräuner ausgeglichen werden müssen. Doch nun scheint sich ein neuer Trend anzubahnen, bei dem die weißen Stellen selbstbewusst gezeigt anstatt versteckt werden.

Streifenhörnchen

Aktuellstes Beispiel ist Kendall Jenner, die sich während der Filmfestspiele in Cannes kürzlich im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc einquartierte. Dort ließ es sich die Laufstegschönheit gemeinsam mit Freunden am Pool gut gehen. Und weil sie um die vielen Paparazzi, die überall lauerten, wusste, schlüpfte die 22-Jährige in einen knappen Badeanzug, zu dem sie roten Lippenstift auftrug. Dass unter dem Einteiler mit hohem Beinausschnitt deutliche Bräunungsstreifen von einem Bikinihöschen zu sehen waren? Ihr doch egal.