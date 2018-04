Prinz Charles trägt Schuhe, die er 1971 gekauft hat

Warum Neues kaufen, wenn die alten Sachen noch gut in Schuss sind? Prinz Charles verriet in einem Interview mit Australian Financial Review, dass er Schuhe, die er 1971 gekauft hat, heute noch trägt. Auch ein Sakko hängt seit 1969 im Kleiderschrank. Er habe seine Sachen aus Umweltschutzgründen einfach immer flicken lassen und diese seien in sehr gutem Zustand.

"Ich war immer der Meinung, dass man Kleidung und Schuhe so lange wie möglich tragen sollte", so Prinz Charles im Gespräch mit der Tageszeitung. Auf diese Weise sei er zumindest einmal in 25 Jahren in Mode.