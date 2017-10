Zum ersten Mal in der Geschichte von L'Oréal hat der Beauty-Konzern eine große Fashion Show während der Pariser Fashion Week veranstaltet, bei der die neuesten Make-up-Trends für die neue Saison vorgestellt wurden.

Zum Fotografieren hatte das Publikum genug, denn man hatte es sich nicht nehmen lassen, einige hochkarätige Models über den Laufsteg zu schicken.

Für die größte Sensation sorgte Jane Fonda, die in einem hautengen Look über den Laufsteg ging.

Kurios: Während die 79-Jährige ihren großen Auftritt auf dem Laufsteg hatte, saß Topmodel Naomi Campbell im Publikum - und teilte später Bussis aus.

Die zweite große Überraschung folgte in Form von Helen Mirren. In einem coolen Dandy-Look und mit knallroten Lippen machte die 72-Jährige den jungen Models an diesem Tag Konkurrenz.

Die neuesten Make-up-Looks präsentierte auch das Topmodel Doutzen Kroes.

Topmodel Irina Shayk wurde natürlich geschminkt.

Selbst zwei deutsche prominente Gesichter wurden für die Show engagiert: Sängerin Lena Meyer-Landrut zeigte sich mit blauen Lippen...