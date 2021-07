Neujahrsvorsatz 2013: Kochen & essen wie die Supermodels

Cesar Casier

Cesar Salad à la

Zutaten für den Salat:

• 1/2 Zwiebel

• Fisolen

• Grüner Spargel

• Hühnerbrustfilets

• Parmesan

• Eisbergsalat

• Kirschtomaten

• Croutons

Zutaten für das Dressing:

• 2 Eigelb

• 5 Sardellenfilets

• 1 Knoblauchzehe

• Olivenöl

• 1 Teelöffel Senf

• Zitronensaft

• Salz & Pfeffer

Die Hühnerbrustfilets in Streifen schneiden, mit Salz & Pfeffer und in Olivenöl anbraten.

Die Fisolen und den Spargel bissfest dämpfen.

Kirschtomaten halbieren, Eissalat in mundgerechte Stücke zupfen, Zwiebel in dünne Scheiben schneiden.

Salat, Tomaten und Zwiebel in einer großen Schüssel mit den Fisolen, dem Spargel und dem Dressing vermischen.

Mit den gebratenen Hühnerbruststreifen, Croutons und gehobeltem Parmesan anrichten.