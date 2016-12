Modetrends 2017: Das kommt, das bleibt, das geht

Der Taillengürtel ist zurück, dafür verabschiedet sich der Lingerie-Look von der Bildfläche. Was Sie über die Trends 2017 wissen müssen.

Was kommt: Pink. Die Statement-Farbe feiert in allen Nuancen ihr großes Comeback im Frühjahr 2017. Je knalliger, desto besser – und am liebsten von Kopf bis Fuß. Nichts für Schüchterne, denn mit diesem Look fällt man auf.

Was kommt: Taillengürtel. Im kommenden Jahr wird die Mitte wieder in Szene gesetzt . Die Gürtel dürfen laut Modeexpertin Nina Thielen gerne breit sein und Kontraste zum restlichen Outfit setzen. Fazit: Das wichtigste Accesssoire 2017.

Das kommt: XL-Schultern. 2017 werden Schultern bewusst übertrieben betont. Der einst verschriene Achtziger-Look ist zurück und lässt Schulterpolster neu aufleben.

Das bleibt: Schulterfrei. Vorerst gekommen, um zu bleiben, sind nackte Schultern. Insgesamt bleibt der Fokus auf den Armen – „Hauptsache auffällig“, sagt Thielen.

Das bleibt: Flower Power. Blumen als modischer Dauerbrenner dürfen in Form von plakativen Prints auch in der kommenden Saison aus dem Kleiderschrank geholt werden.

Das bleibt: Sportswear. An Bomber- und Trainingsjacken kommen Modebewusste weiterhin nicht vorbei. Ob zu Rock oder Kleid, zu Overall oder Röhrenjeans – es darf zu allem kombiniert werden. Slogan-Shirts dürfen ebenfalls im Schrank bleiben.

Das geht: Lingerie-Look. Trendige Pyjama-Blusen bleiben uns 2017 erhalten, dafür verabschieden sich zart fließende Kleider langsam von der Straße.

Das geht: Enge Röcke. „Kurze, enge Miniröcke machen luftigen, weit geschnittenen Röcken Platz“, sagt Thielen. „Der neue Volumen-Look ist praktisch und versprüht Souveranität.“