Modemutige setzen sich diesen Sommer einen Fischerhut auf

Wer modisch gerne aus der Menge sticht, kann bei den aktuellen Trends aus dem Vollen schöpfen. Die Siebziger-Jahre feiern in Form von Batik-T-Shirts und -Kleidern ein überraschendes Comeback. Die Regel, dass verschiedene Muster nicht miteinander kombiniert werden dürfen, ist endgültig abgeschafft. Karo zu Floralem, Graphisches zu Punkten – alles ist erlaubt. Kleider, Gürtel, und Taschen wurden von den Designern mit langen Fransen versehen.

Das Büro-Outfit darf farbenfroh ausfallen: Zum Meeting geht es im Hosenanzug in Pistaziengrün, kräftigem Pink oder Babyblau. Das I-Tüpfelchen folgt in Form von Schuhen mit durchsichtigen PVC-Details und -Absätzen. An letzteren Trend hat sich kürzlich sogar Königin Letizia von Spanien gewagt, als sie sich bei einem offiziellen Termin in Madrid zeigte.

Eines der wichtigsten Mode-Statements für die heiße Jahreszeit findet sich heuer auf dem Kopf. Der Hut ist nicht mehr nur notwendiges Mitbringsel im Freibad, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. Ganz im Gegenteil: Modeprofis erklären ihn jetzt zum Mittelpunkt ihres Outfits. Sie greifen jedoch nicht mehr nur zum klassischen Strohhut, sondern einem Modell, das bis vor Kurzem nur an Anglern und Kleinkindern zu sehen war – dem Fischerhut.