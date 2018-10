Model-Debüt: Kate Moss' Tochter tritt in ihre Fußstapfen

In dem dazugehörigen Kommentar erklärt Designer Marc Jacobs, dass er schon vor vielen Jahren von Lilas Charakter und Schönheit beeindruckt war. "Es war etwas surreal, Kate mit Lila im Studio zu haben. Es hat mich daran erinnert, wie ich Kate 1993 das erste Mal traf, als sie 18 Jahre alt und beim Runway-Casting für Perry Ellis' Frühlings/Sommer-Grunge-Kollektion war", schreibt der Modemacher. Sie habe beim Shooting mit Leichtigkeit in ihre Rolle gefunden. "Danke an Kate Moss und Jefferson Hack, dass wir mit eurer Tochter zusammenarbeiten durften."