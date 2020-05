Mode in Berlin - die Fashion Week beginnt

Von 18. bis 23. Jänner regiert die Mode in Berlin: Die Berlin Fashion Week findet mit ihren exklusiven Shows, Empfängen, Partys, Messen und Ausstellungen an zahlreichen Orten der Stadt statt. Herzstück der Modetage ist das Mercedes-Benz Fashion Week-Zelt auf dem Bebelplatz im Berliner Zentrum.



In den nächsten sechs Tagen werden international bekannte Häuser wie Rena Lange, Anja Gockel oder Escada Sport ebenso ihre Herbst/Winterkollektionen 2011 präsentieren wie junge Labels und Designer. Für diese ist die Fashion Week ein Sprungbrett und eine Plattform, um sich beim internationalen Fachpublikum einen Namen zu machen. Außerdem zeigen die drei schwedischen Modeschöpferinnen Camilla Norrback, Ida Sjöstedt und Diana Orving, was man im hohen Norden so trägt. Österreich ist mit der Modeschöpferin Lena Hoschek, die ihre neuen Kreationen am Mittwoch präsentieren wird, vertreten.



Insgesamt werden knapp 30 Modemacher ihre neuen Modelle zeigen, unter anderem Allude, Dimitri und Blacky Dress. Zusätzlich gibt es zahlreiche Off-Shows. Die Organisatoren sprechen von rund 120 Veranstaltungen. Viele Designer sind in Berlin zu Hause und somit Nachweis für den von den Veranstaltern gern gebrauchten Superlativ, Berlin sei die einzige Modemetropole Deutschlands. Immerhin arbeiten in der Stadt mittlerweile 800 etablierte und aufstrebende Designer.