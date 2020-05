MObama 2009 vs. MObama 2013: Finden Sie die 5 Unterschiede!

Stirnfransen

1. Die. Werden dereinst Historikern dabei helfen,Obamas erste und zweite Amtszeit auseinander zu halten. “This is my midlife crisis, the bangs”, sagte die First Lady unlängst in einem Interview . Sie habe sich halt keinen Sportwagen gekauft, Bungeejumpen sei auch nicht erlaubt, also wär ihr (bzw. ihrem Frisör) nur der Griff zur Schere geblieben.2. Die Perlenkette. Von zweireihig auf einreihig geschrumpft. Ein Zeichen für “Auch im Weißen Haus muss gespart werden”?3. Die Oberarme. Lösten 2009 einen Fitnesshype ohnegleichen aus. Halten sich 2013 bedeckt. Schade.4. Die Uhr. 2013 ist das Jahr der Zeitlosigkeit.5. Die Ringe. Vermutlich trugMObama auch 2009 Verlobungs- wie Ehering, aber das Blumenarrangement versperrt die Sicht.

Fazit: Finde das alte Porträt immer noch besser. Und: Das Gerücht, dass sich MObama die Stirnfransen schneiden ließ, um unterhalb ihre Augenbrauen auf Cara-Delevingne-Breite wachsen zu lassen, hat sich hiermit in Luft aufgelöst.