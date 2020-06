Die Art-Collaboration von MCM

Am 22. November 2014 geht dieser Kreativ-Kurs in die nächste Runde: Statt sich auf den Style-Erfolgen mit den als it-Pieces gehypten, nietenbesetzten Kult-Bags auszuruhen, kooperiert das luxuriöse Leder-Label nun mit(links), einem deutschen Artist. Diese Kunst-Kooperation ist aber nicht nur optisches Highlight - die klassischen Taschen-Modelle werden mit ikonischen Motiven in bunten Farben bedruckt - sondern auch Auftakt für das 40-jährige Jubiläum der Marke, das 2016 gefeiert wird.

Wie es zu dieser außergewöhnlichen Kreativ-Vereinigung kam, erklärt sich leicht: Es geht um die Verbundenheit beider zu ihrer "Heimat", Deutschland. Ein Begriff, der nicht nur ein Zuhause und die gleichen Wurzeln des Künstlers wie der Marke beschreibt, sondern auch symbolisch als Icon auf den neuen it-Bags Platz nimmt. Schließlich steht MCM seit Gründung für den globalen Nomaden, der mit schönem Gepäck die Welt erkundet - und jeder Reisende kehrt einmal wieder zurück - in seine Heimat.