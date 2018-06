Männer-Modetrend: Sind kurze Hosen im Büro ok?

Doch kann dieser Trend im Berufsalltag funktionieren? "Das hängt natürlich von der Branche ab", sagt Markus Mazuran, Geschäftsführer bei der Werbeagentur Wien Nord. "Für mich geht es nicht um die Frage, ob Shorts erlaubt sein sollten oder nicht. Sondern um die Art und Weise, wie sie kombiniert werden."

Für ihn sei es trotz lockerer Dresscodes in der Kreativbranche wichtig, dass Mitarbeiter nicht aussehen, als ob sie auf dem Weg ins Schwimmbad wären. "Design und Qualität des gesamten Outfits müssen stimmen. Wenn Shorts, dann bitte mit einem langärmeligen Hemd optisch ausgleichen." Modetrend hin oder her, eines bleibt für den Werbeprofi ein No-Go: "Zu Kundenterminen sollte man immer in langen Hosen erscheinen. Hier geht es schlichtweg um eine Form von Respekt."