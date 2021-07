Wer hinter den Outfits berühmter Filme steckte

Zurück zur Gegenwart. Kostümdesigner gelten mehr denn je als wichtige Zutat für Serien oder Filme. "Es fängt mit dem Skript an – es wirkt inspirierend beim Lesen. Was die Charakter zueinander sagen, was sie tun, wo die Szene gedreht wird – das ist der Beginn des Kostümentwurfs", schilderte etwa Janie Bryant in einem TV-Interview. Sie ist für die opulenten 1960er-Outfits in der Serie Mad Men verantwortlich.

Wer Serie sagt, sagt in der Sekunde " Sex and the City". Und den Namen Patricia Field. Die heute 75-Jährige kleidete Carry Bradshaw und ihre Freundinnen in spektakuläre "Fetzen" – und wurde damit weltberühmt.