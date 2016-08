Königin Maxima: Stilsicher auf Indonesien-Reise

Nicht nur in den Niederlanden hat Königin Maxima längst Stilikonen-Status erreicht. Statt nur auf Schlichtes zu setzen, geht die 45-Jährige gerne modische Risiken ein. Ihre Vorliebe für Prints zeigt sich auch bei ihrer aktuellen Reise nach Indonesien. Mit einem Kleid mit Gemälde als Aufdruck ist die niederländische Königin in Indonesien von Präsident Joko Widodo (55) empfangen worden. Die beiden eiferten am Donnerstag vor den Kameras mit ihren auffälligen Outfits um die Wette.

Foto: REUTERS/DARREN WHITESIDE

Neben Maxima im Palmenlook trug der Präsident ein für Indonesien bei hohen Anlässen übliches Batikhemd mit großflächigen Sagenfiguren. Die beiden verstanden sich prächtig und lachten herzlich miteinander. Worüber, blieb ihr Geheimnis.

Foto: REUTERS/DARREN WHITESIDE

Kurz zuvor war die Ehefrau von Willem Alexander bei einem anderen Termin in Bogor in einem bodenlangen Rock, zu dem sie einen Taillengürtel kombinierte, unterwegs. Mit einer Statement-Kette und XL-Sonnenbrille finalisierte sie den Look.

Foto: AP/Achmad Ibrahim

Foto: AP/Achmad Ibrahim

Auch beim Treffen mit der Außenministerin Retno Marsudi entschied sich Maxima für ein Kleid im typisch indonesischen Print.

Foto: REUTERS/ANTARA FOTO