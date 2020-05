Kates Mäntel

Nobody does coats like the English, das weiß auch Kate Middleton. Die Duchess of Cambridge trägt Mäntel zu jeder Gelegenheit, ganz besonders gerne die von Katherine Hooker,die zu Kates Lieblingsdesignerinnen zählt. Hookers Kreationen sind alle maßgemacht und handgeschneidert, mit superschönen Details und very very posh. Katherine Hooker hat ihre Kollektion gerade eben als „Trunk Show“ in Myriam Charims Wiener Galerie präsentiert, ein großer Erfolg. Wer’s verpasst hat, darf online shoppen. www.katherinehooker.com