Julia Roberts hat eine neue ungewöhnliche Haarfarbe

Kurz vor Beginn der Feiertagssaison hatte Julia Roberts Lust auf eine optische Veränderung. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sich die Schauspielerin nun mit einer neuen Haarfarbe. Das Blond der vergangenen Jahre ist nicht ganz gewichen, jedoch um einen Rosaton erweitert worden.

Haare in Rosa

Für ihren Auftritt in der Show von Komiker Jimmy Kimmel ließ sich die Oscar-Preisträgerin ihre Haare zu einem seitlichen Flechtzopf stylen und stellte ein kurzes Video, auf dem der neue Look zu sehen ist, online. Passend zur neuen Haarfarbe schlüpfte Roberts in einen rosafarbenen Hosenanzug.