Japan: Frauen kämpfen gegen High-Heel-Pflicht am Arbeitsplatz

Während sich Frauen hierzulande aussuchen können, ob sie in High Heels zur Arbeit kommen oder nicht, sind diese in Japan meist Pflicht. Gegen diese Anforderung kämpft nun Yumi Ishikawa an. Die Japanerin startete Anfang des Jahres eine Social-Media-Kampagne, nachdem sie gezwungen worden war, High Heels für einen Job zu tragen.

Gesetz gegen High Heels

Mit der #KuToo-Kampagne - ein Wortspiel aus dem Japanischen kutsu für Schuhe und kutsuu für Schmerz - fordert sie gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen ein Gesetz, das Arbeitgebern verbietet, eine High-Heel-Pflicht auszurufen. In Japan gibt es derzeit keine Gesetze, die die Dresscode-Regeln von Arbeitgebern reglementieren. Die Online-Petition hat bereits über 19.000 Mitzeichner gefunden.