ISA TRENDS: Vintage-Headpieces von Miss Lillys Hats

Selber geflochtene Gänseblümchenkränzchen haben ausgedient, 2012 tragen Blumenkinder “Miss Lillys Hats”. Handverlesene Blüten, Knospen und Blätter aus hochwertigem Vintage-Papier, Samt, Seide und Leder verarbeitet die Wiener Designerin Niki Osl zu fantasievollen und garantiert einzigartigen Headpieces.

Ihr florales “Rohmaterial” findet Osl, die schon als Kind gern Hütchen trug und von ihrer Mutter mit dem “Vintage-Virus” infiziert wurde, auf Flohmärkten in Europa und New York. Die Hütchen, Kränze und Spangen werden liebevoll handgefertigt und auf den jeweiligen Anlass – Hochzeit, Burlesque-Party, stilvoller Ausflug aufs Land, Oktoberfest, stylischer Auftritt beim Billa ums Eck – abgestimmt.

Zu kaufen gibts “Miss Lillys Hats”, das Label wurde übrigens nach der Lieblingskatze der Designerin benannt, dementsprechend auch nur an ausgewählten Orten, in Wien z.B. am 14. und 15. September beim Vintage Salon Vienna im Traditionshaus Gschwandner ( Wien 17, Geblergasse 38).

www.misslillyshats.com, www.facebook.com/MissLillysHats