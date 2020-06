ISA TRENDS: Tom Cruise als Rockstar??

Eyeliner, Tattoos, Photoshop-Sixpack, alles da, aber den Rockstar nehmen wir Mr. Cruise beim besten Willen nicht ab!

In “Rock of Ages” ( Österreichstart am 15. Juni) spielt Tom, an der Seite von Alec Baldwin und Catherine Zeta-Jones, den 80s-Rockstar Stacee Jaxx. Der Film basiert auf einem Broadway-Musical und bringt uns die ärgsten Achtziger-Schmalzrockhadern wieder ins Gedächtnis.

Achtung, nicht mitsingen, sonst kriegen Sie “I Want To Know What Love Is”, “Can’t Fight This Feeling” oder “Sister Christian” nie mehr aus dem Kopf!