ISA TRENDS: 50 Jahre James Bond mit Omega-Sonderedition

Eben in London präsentiert: eine limitierte Sonderausgabe der berühmten "Omega Seamaster Diver”, auch "Bond Uhr” genannt. Anlass ist das 50. Jubiläum der James-Bond-Filme.

Bereits seit 15 Jahren glänzt eine Omega als "the watch of choice” an James Bonds Handgelenk. Pierce Brosnan trug eine " Seamaster Professional Diver 300m” aus massivem Edelstahl und bombiertem Saphirglas, mit blauem Ziffernblatt.

Mit "Casino Royale” (2006) hat dann Daniel Craig übernommen, er checkt die Zeit auf einer "Planet Ocean”, die auch zur Seamaster-Serie gehört, aber mit schwarzem Ziffernblatt. Der Mann hat schließlich das Recht auf eine eigene Uhr, ist Craig ja auch rein körperlich ein völlig anderer Typ als Brosnan. Wir würden ihm trotzdem auch ein blaues Ziffernblatt wünschen, wo er doch so wunderschöne blitzblaue Augen hat. Schauen wir mal

Durchschnittlich brauchen die Omega-Zauberkünstler etwa 14 Monate lang zur Fertigstellung einer "Bond Uhr”. Kein Wunder, bei dem, was eine Omega-”Bond Uhr” so alles können muss (Laser, eingebaute Stahlseile, die Uhr als "Lebensretterin” in unzähligen Abenteuern).