Interview: Lena Gercke über Mode-Fauxpas und Nackheit im Job

Bis zum Finale der 14. Staffel " Germany's Next Topmodel" am 23. Mai ist es nicht mehr lange hin. Der KURIER bat Lena Gercke, Gewinnerin der ersten Staffel im Jahr 2006, zum Gespräch über Herausforderungen in der TV-Show und Kleider, in denen man sie nicht mehr sehen wird.

KURIER: Sie gehören zu den wenigen Gewinnern der TV-Show, die heute noch erfolgreich in der Modelbranche arbeiten. Was ist das Geheimnis?

Lena Gercke: Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Geheimnis gibt. Ich wusste damals gar nicht, was auf mich zukommt. Es war die erste Staffel, ich war 17 Jahre alt und noch auf der Schule. Ich denke, ich hatte einfach das Gespür, um richtige Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, dass man auf seine Intuition vertraut. Ich habe immer bewusst meine Komfort-Zone verlassen, um internationaler arbeiten zu können.

Geht der Erfolg eines Models heute auch mit dem Dasein als Influencer einher?

Social Media gehört heute einfach zum Business dazu. Ich weiß noch, als ich vor acht Jahren in New York auf Instagram erstmals ein Foto hochgeladen habe. Es war damals noch neu, keiner wusste, was diese Plattform genau ist. Meine Kunden wollen natürlich auch auf meinen Kanal präsent sein. Instagram beeinflusst das ganze Business. Es werden keine Modelbücher mehr verschickt, sondern Instagram-Accounts.