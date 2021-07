Hut ab! Philip Treacy für Swarovski Wien

Wobei: “Hut” beschreibt Treacys Haute-Couture-Headpieces nur unzureichend. Seit Jahren entwirft der gebürtige Ire fantasievolle Kopfbedeckungen für Labels wie Valentino, Versace, Alexander McQueen, Givenchy oder Armani. Und arbeitet dabei auch immer wieder gern mit Swarovski zusammen: “I love using Swarovski crystals. It’s like the icing on the cake.”