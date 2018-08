Hochzeit: Was Herzogin Meghan trägt, wenn sie selbst Gast ist

Statt wie so oft in letzter Zeit zu einem Pastellton zu greifen, entschied sich Herzogin Meghan für ein dunkelblaues Kleid von Club Monaco mit Plissees in Dunkelgrün und Rosa, das mit einem Leder-Taillengürtel versehen war. Kostenpunkt: rund 450 Euro. Dazu kombinierte die ehemalige Schauspielerin Raulederpumps mit hohem Absatz und einen farblich passenden Hut.