Heidi Klum lüftet Brautkleid-Geheimnis - und überrascht mit Ehering

Irgendwo vor Capri lassen es sich Heidi Klum und Tom Kaulitz derzeit auf einer Yacht gut gehen. Die beiden Frischvermählten genießen ihre Flitterwochen und lassen ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Auch ein kleines Geheimnis lüftete die 46-Jährige am Wochenende.

Brautkleid von Valentino

Klum postete auf ihrem Account ein kurzes Video, das sie in Paris zeigt. Dorthin reiste sie kurz vor ihrer Hochzeit, um ihr Brautkleid ein letztes Mal vor dem großen Tag anzuprobieren. Nachdem es vor dem Ja-Wort unzählige Spekulationen bezüglich des Designers gegeben hatte, ist nun klar: Es stammte von Valentino.

Pierpaolo Piccioli, Chefdesigner des italienischen Luxusmodehauses, entwarf eine ausladende Robe mit Puffärmeln für die vierfache Mutter. In dem Video ist Klum in den Valentino-Räumlichkeiten am Place Vendôme zu sehen.