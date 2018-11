Harvey Weinsteins Ex-Frau kämpft sich in die Modewelt zurück

Diese Woche feierte Schauspielerin Priyanka Chopra ihren Junggesellinnen-Abschied in einer New Yorker Filiale des Edeljuweliers Tiffany's. Für diesen Anlass entschied sich die gebürtige Inderin für eine weiße, schulterfreie Kreation von Marchesa. "Ich habe mich darin wie eine Prinzessin gefühlt", sagte Chopra nun in einem Interview mit dem Branchenmagazin Women's Wear Daily. "Es war die richtige Entscheidung."