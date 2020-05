FOGS Liebling: Lily Lolo Lipgloss

Glänzende Lippen sind einfach sexy. Lipgloss lässt schmale Münder größer wirken und verleiht dem Make-up einen natürlichen Touch. Doch obwohl es längst ökologische Alternativen gibt, greifen viele Hersteller noch immer tief in den Chemietopf, um den schimmernden Effekt zu erzielen. Wenn das kein Grund zum Schmollen ist…

Woraus besteht der Glimmer im Gloss?

Konventionelle Lipgloss-Hersteller verwenden leider oft bedenkliche und umstrittene Inhaltsstoffe wie Erdölprodukte, Silikone und Paraffine. Einige Marken enthalten laut Ökotest bestimmte UV-Filter, die sogar wie Hormone wirken können. Da wir das Lipgloss zum Teil tatsächlich “essen”, werden wir uns künftig sehr genau überlegen, welchen Glanz wir uns auf die Lippen klecksen.

Die natürlichen Alternativen sind vielversprechend!

Öko-Gloss besteht im Wesentlichen aus Ölen, Fetten und Wachsen, die aus Naturprodukten gewonnen werden und ebenso Glanz erzeugen wie die synthetischen Pendants. Mineralische Farbpigmente wie Eisenoxid, Ultramarin oder weißes Titandioxid verleihen dem Gloss die Farbe, synthetische Filmbildner sind nach den BDIH-Kriterien in natürlichen Glanzprodukten tabu.

Lily Lolo ist eine preisgekrönte Mineralkosmetik-Linie, die vorwiegend in Großbritannien erhältlich ist. Bis heute hat die Marke durch die Harmonisierung von natürlichen Inhaltsstoffen und ultimativer mineralischer Technologie Kult-Status erlangt. Skandalös schön: Lipgloss Scandalips von Lily Lolo in schimmerndem Rosa, ist reich an Vitamin E und Bio-Jojoba, nährt, pflegt und schützt die zarten Lippen – ohne zu verkleben! Auch für Vegetarier geeignet.

