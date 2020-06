Filmreif: Bühne frei für schwedische Mode

Die Berlinale startete gestern in Deutschlands Hauptstadt. Die Grammy Awards werden dieses Wochenende verliehen und auch die Oscarnacht rückt näher. Das Thema Film ist allgegenwärtig – auch in der Mode: Luxuslabels wie Bottega Veneta bannen besondere Events, wie kürzlich das Kampagnenshooting mit dem Starfotografen Nobuyoshi Araki, auf Band (mehr dazu hier). Aber auch Marken wie COS setzen auf den Kunst-Kurs. Sie produzieren sogar im ganz großen Stil. Schließlich liegt Kunst im Trend und inspiriert. Genau das nützen Modefirmen zu ihrem Vorteil und tragen so auf raffinierte Weise ihr Image weiter.